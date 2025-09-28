Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, yürütme kurulu üyeleri Hüseyin Pehlivan, Zuhal Güneş, Erdem Nalbant, Halim Şivecan, Lütfi Vural ve Genel Sekreter Gökmen Aytaç'tan oluşan bir heyetle üst düzey kurum amirlerini makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerin amacının Manisa’nın gelişimine ve değişimine katkı sağlamak olduğunu belirten Başkan Bayraktar, "İki gün boyunca protokol üyelerimizle bir araya gelerek oldukça faydalı görüşmeler yaptık" dedi.

Adli ve Akademik Kurumlarla Güçlü Bağlar

Görüşmelerde, Manisa'nın ortak sorunlarına çözüm üretecek işbirliği alanları masaya yatırıldı. Başkan Bayraktar, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ile toplumsal projelerde kamu kurumları arasındaki güçlü işbirliğini, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal ile adli süreçlerde toplumsal katılım ve hukuki destek konularını görüştüklerini aktardı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ile yapılan görüşmede ise üniversite-kent işbirliğini güçlendirmenin yolları ve akademik desteğin önemi ele alındı.

Kent Güvenliği ve İş Dünyası ile Ortak Projeler

Kent Konseyi heyeti, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil ile hukukun üstünlüğüne katkı sağlayacak projeler ve toplumsal farkındalık çalışmalarını ele aldı. Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a yapılan ziyarette ise kent huzuru, güvenliği ve kamu-sivil toplum işbirliği konuları değerlendirildi. Son olarak Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ı ziyaret eden heyet, ortak projeler geliştirme, iş dünyası ve sivil toplum arasındaki işbirliğini artırma hedeflerini masaya yatırdı.

Ziyaret turunun çok verimli geçtiğini belirten Bayraktar, "Manisa Kent Konseyi olarak Manisa’mız için proje üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.