Manisa'nın Gölmarmara ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen elim trafik kazasında, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Bu acı olay sonucunda aracın 21 yaşındaki sürücüsü Ali Gül maalesef olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki M.B. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil can aldı

Kaza, öğle saatlerinde, takriben saat 15.00 sularında, Gölmarmara ilçesine bağlı Taşkuyucak Mahallesi mevkiinde cereyan etti. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Ali Gül’ün kullandığı binek tipi otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini tamamen yitirmesi sonucu aniden yoldan çıktı.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay mahalline ulaşan acil servis görevlileri, derhal kazazedelere müdahalede bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, otomobil sürücüsü Ali Gül'ün aldığı ağır darbeler neticesinde yaşamını yitirdiği teyit edildi.

Ağır yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı

Otomobilde yolcu sıfatıyla bulunan 19 yaşındaki M.B.'nin ise ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Sağlık görevlileri, bilinci kapalı olan ve ciddi yaralanmaları bulunan genç yolcuya olay yerinde vakit kaybetmeksizin ilk acil müdahaleyi gerçekleştirdi. Akabinde, M.B. ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın kesin nedenlerini aydınlatmak ve olayla ilgili detayları ortaya çıkarmak amacıyla yetkili kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.