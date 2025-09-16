Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşanan trafik kazası, bisiklet sürücüsü bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kamyonet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen olay, bölgede üzüntüye yol açtı.

Kaza ve soruşturma detayları

Kaza, Salihli-Alaşehir karayolu üzerinde, Kabazlı Mahallesi civarında saat 15.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki A.Ç. idaresindeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, aynı istikamette ilerleyen 44 yaşındaki Atakan Güngör'ün kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Güngör, yol kenarına savruldu ve ağır yaralandı. Olay anında kask takmadığı belirtilen Güngör için hemen acil yardım ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağır yaralı Atakan Güngör, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Güngör'ün yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü A.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın kesin nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Atakan Güngör'ün ani ölümü, ailesi ve yakınları arasında derin bir üzüntü yaratırken, kazayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.