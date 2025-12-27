Manisa’nın Demirci ilçesinde mevsimin ilk karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yaylalarda kartpostallık manzaralar oluştururken, bölge halkı ve doğaseverler kışın ilk günlerini doğayla iç içe karşıladı.

Demirci’nin yüksekleri beyaza büründü

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı, kısa sürede doğayı beyaz örtüyle kapladı. Özellikle Sarıçayır Kamp Merkezi, Türkmen Tepe mevkii ve 1470 rakımlı Akçakertik bölgesinde kar yağışı kendini daha yoğun hissettirdi.

Yaylalarda kartpostallık görüntüler

Mevsimin ilk karıyla birlikte Demirci yaylaları adeta görsel bir şölene sahne oldu. Çam ormanları ve açık alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya çıkan manzaralar bölgenin kış turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Karayolları ekipleri teyakkuzda

Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Demirci–Simav karayolunda olası olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Kar küreme ve tuzlama araçlarının bölgede konuşlandırıldığı, ekiplerin tedbir amaçlı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte Sarıçayır mevkiine çıkarak beyaz manzaranın tadını çıkardı. İlk karla buluşan doğada yürüyüş yapan ve hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlar, kışın gelişini keyifli anlarla karşıladı.

Drone ile havadan görüntülendi

Sarıçayır bölgesinde oluşan doğal güzellikler drone ile havadan görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler, Demirci’nin kış mevsimindeki doğal dokusunu ve yaylaların etkileyici manzarasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sürücülere uyarı

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlere çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava koşullarının anlık olarak değişebileceğine dikkat çekilirken, sürücülerin yol ve hava durumunu takip etmeleri, zincir ve kış lastiği gibi önlemleri ihmal etmemeleri istendi.