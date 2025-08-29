Manisa’nın simgelerinden Spil Dağı Milli Parkı’nda, 23 kilometrelik yolun sathi kaplama çalışmaları başladı. Proje ile parkı ziyaret eden vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

Çalışmalarda Kullanılacak Malzemeler

Yol yenileme çalışmalarında yaklaşık 1.300 ton emülsiyon ve 2.300 ton mıcır kullanılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla milli parkı ziyaret edenler daha güvenli bir yol deneyimi yaşayacak.

Yetkililerden Açıklama

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü saha sorumlusu Ali İhsan Ören, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Başkanımızın talimatlarıyla Spil Dağı Milli Parkı’ndaki 23 kilometrelik yolu sathi kaplama ile yeniliyoruz. Halkımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için plan ve program çerçevesinde hız kesmeden çalışıyoruz."