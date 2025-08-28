Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulusal bayramlarda vatandaşlara sunduğu ücretsiz toplu taşıma geleneğini sürdürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Manisa’nın dört bir yanında kutlama programları ve etkinlikler yapılırken, Manisalılar bu özel gün boyunca belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi toplu taşıma otobüsleri ile MANULAŞ bünyesinde hizmet veren kırmızı otobüsler, gün boyu tüm hatlarda ücretsiz sefer yapacak. Böylece vatandaşlar hem kent merkezinde hem de ilçelerden kutlama alanlarına rahatça ulaşabilecek.

Başkan Dutlulu’dan kutlama mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 30 Ağustos’un milletin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Dutlulu, “Büyük Zaferimizin 102’nci yıl dönümünü, her yıl olduğu gibi bu yıl da gurur ve coşkuyla kutlayacağız. Vatandaşlarımızın bu coşkuya rahatça katılabilmeleri için belediyemizin toplu taşıma hizmetlerini 30 Ağustos günü ücretsiz hale getirdik. Belediyemize ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ kırmızı otobüsler, tüm hemşehrilerimize gün boyu ücretsiz hizmet verecek” dedi.

Tüm Manisa’da kutlama heyecanı

30 Ağustos Zafer Bayramı için Manisa genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Resmî törenler, konserler, kortej yürüyüşleri ve gösterilerin yer aldığı programlar gün boyunca devam edecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması sayesinde, farklı ilçelerden gelen vatandaşlar da şehir merkezindeki etkinliklere katılma fırsatı bulacak.

Başkan Dutlulu, “Manisalı hemşehrilerimiz hiçbir ulaşım sıkıntısı yaşamadan, bayram coşkusunu sokaklarda, meydanlarda ve kutlama alanlarında doyasıya yaşayabilsin. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.