Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezona istediği başlangıcı yapamayan Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa Basket), yarın kendi sahasında Trabzonspor Basketbol’u konuk edecek.

Ege ekibi, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Maç Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak

Karşılaşma, Manisa Muradiye Spor Salonu’nda saat 13.00’te başlayacak. Yeşil-beyazlı ekip, bu sezon evinde oynadığı maçlarda taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakiplerine karşı etkili bir performans sergilemek istiyor.

Manisa temsilcisi kötü seriyi sonlandırmak istiyor

Ligde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet alabilen Manisa Basket, geçen hafta deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes karşısında istediği sonucu elde edemedi. Teknik ekip, bu hafta yapılacak Trabzonspor mücadelesinde savunma direncini artırarak galibiyetle yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.