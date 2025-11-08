Manisa’nın Demirci ilçesinde ilk kez safran yetiştirildi. Yüksek rakımı ve yayla iklimiyle birçok endemik bitkiye ev sahipliği yapan ilçede, üretici Şerif Artuç tarlasına temin ettiği safran soğanlarını dikti. Eylül ayında deneme ekimi yapılan safran bitkisi kasım ayı başında çiçek açtı. Artuç, tarlasından ilk yıl yaklaşık 150 gram ürün elde etti.

“Hedefim ticari üretim”

Çiftçi Şerif Artuç, süreci şöyle anlattı: “Demirci’de yetişmeyen bir bitki yetiştirmek istedim. Eylül ayında tarlamda küçük bir alanda deneme yaptım. Bakımı zahmetliydi ama sadece hayvan gübresi ve sulama kullandım. Kasım ayıyla birlikte çiçekler görünmeye başladı. Şu ana kadar yaklaşık 150 gram ürün aldım. Gelecek yıl 1 dönüm arazide safran yetiştirip ticari üretime geçmek istiyorum.”

Bölge için yeni tarımsal alternatif

Demirci’de ilk kez safran üretiminin yapılması, ilçede alternatif ürün arayışına yeni bir seçenek sundu. Safran, yüksek kazanç sağlayan değerli bir baharat olarak biliniyor.