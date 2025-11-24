Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonunda önemli bir yakalama gerçekleştirildi. Ekipler, şüphelilerin araçları ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda, büyük miktarda yasaklı madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasının ardından, F.U. (21) ve D.Ö. (27) isimli şüphelilerin bulunduğu araç ve evlerinde arama yapıldı. Aramalarda yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

F.U. tutuklandı, D.Ö. adli kontrol şartıyla serbest

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Diğer şüpheli D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, Alaşehir'de yasaklı madde ile mücadele konusunda atılan önemli adımlardan biri olarak kayda geçti.

Yasaklı madde ile mücadele devam ediyor

Alaşehir’deki bu operasyon, jandarma ekiplerinin yasaklı madde ile mücadelesini sürdürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.