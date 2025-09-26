Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 yılının ocak-ağustos döneminde toplam 1 milyon 25 bin 99 çağrı aldı. Bu çağrıların 586 bini asılsız çıktı. Gereksiz aramalar nedeniyle 21 kişiye toplam 84 bin 131 TL idari para cezası uygulandı.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, kamu kurum temsilcileri ve kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, çağrı merkezinin daha etkin ve hızlı hizmet vermesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

“112, hayati bir görev üstleniyor”

Toplantıda konuşan Vali Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin kazalar, afetler ve acil durumlarda kritik rol üstlendiğini vurguladı:

“112 Acil Çağrı Merkezi, olayların öncesinde ve sonrasında doğru bilgi akışı sağlayarak müdahale sürecini yönlendiriyor.

Hızlı ve sağlıklı veri erişimi insan hayatı açısından büyük önem taşıyor. Merkezde görev yapan tüm arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor, onlara teşekkür ediyorum.”

Özkan ayrıca teknolojik gelişmelerle birlikte olay çeşitliliğinin arttığını, merkezin kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlara da “gereksiz arama yapmayın” çağrısında bulundu.

En çok çağrı sağlık ve emniyete

112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Cüneyt Bingöl, kurumlara yönlendirilen çağrı sayılarını açıkladı:

Emniyet: 227 bin 795

Sağlık: 235 bin 354

Jandarma: 33 bin 633

İtfaiye: 16 bin 667

Orman ekipleri: 4 bin 656

Bingöl, asılsız çağrıların hem personelin iş yükünü artırdığını hem de gerçek ihtiyaç sahiplerinin hizmete erişimini geciktirdiğini belirtti.

Türkiye ortalamasının üzerinde hız

Türkiye genelinde çağrılara yanıt süresinin 6,27 saniye olduğu açıklanırken, Manisa’da bu sürenin 3,79 saniyeye kadar düştüğü bildirildi. Bu performansıyla Manisa, ülke ortalamasının üzerine çıktı.

203 sahipsiz hayvan, Temmuz ayında 348 yangın ihbarı alındı

Toplantıda ayrıca 112’ye gelen 203 sahipsiz hayvan ihbarı da gündeme alındı. Belediyeler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların süreceği ifade edildi.

Öte yandan, orman yangını ihbarlarının en yoğun olduğu ayın Temmuz 2025 olduğu ve sadece bu ayda 348 ihbar alındığı belirtildi. Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.