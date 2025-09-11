Son Mühür- 6 Eylül’de İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta 18 yaş sınırıyla sahneye çıkan Manifest grubu, konser sırasında sergiledikleri dans ve performanslar nedeniyle hedef haline geldi.

Gruba yönelik “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Savcılığa ifade veren grup üyeleri, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Olay yalnızca adli süreçle sınırlı kalmadı. Konser görüntülerine, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Türkiye turnesi iptal kararı

Yaşanan gelişmelerin ardından Manifest’in beklenen Türkiye turnesi de iptal edildi. Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bu kararı duyurdu.

Grubun hayranları, haftalardır beklenen konser serisinin iptal edilmesine tepki gösterirken, tartışmalar sosyal medyada büyümeye devam ediyor.

"Şu an turnemizi gerçekleştirebileceğimiz sağlıklı bir ortam yok"

Manifest’in bağlı bulunduğu müzik şirketi Hypers’ın kurucusu Tolga Akış, iptal kararına ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı. Akış, kişisel sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde yaşadığımız durumlar herkesin malumu. Hukuk ekibimizle süreci ilk andan bu yana hassasiyetle yönetiyoruz. Maalesef ki şu an turnemizi gerçekleştirebileceğimiz sağlıklı bir ortam yok.

Manifest’i coşkuyla beklediğinizin farkındayız ama herkes için güvenliği ve bu hassas süreçte oluşabilecek riskleri düşünmek zorundayız.

Hepimiz fazlasıyla yıprandık. Bir süre sonra çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza eminiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Manifest kimdir?

Manifest grubu, 7 Şubat 2025’te yayınladıkları ilk tekli “Zamansızdık” ile müzik dünyasına adım attı. Grup; Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Oktay ve Esin Bahat isimli altı kadın üyeden oluşuyor.

Kısa sürede genç kitle arasında popülerlik kazanan grup, sahne performansları ve şarkılarıyla dikkat çekmişti. Son yaşanan gelişmeler, grubun Türkiye’deki kariyerini şimdilik belirsizliğe sürükledi.