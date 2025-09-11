Son Mühür- Son dönemde sokak hayvanlarını beslemesi nedeniyle komşularının şikayetine maruz kalan Müjde Uzman, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uzman, sürecin kapandığını dile getirdi.

“Durumu konuştuk, herhangi bir sorun olmadığını gösterdik ve kapandı” diyen oyuncu, olayın büyütülecek bir tarafı kalmadığını belirtti.

“Hayvanları beslemek vicdani ve yasal görev”

Habertürk’ün haberine göre; Müjde Uzman, sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğini ifade etti. Sanatçı, “Bu hem vicdani hem de yasal görevimiz” sözleriyle sorumluluk bilincine dikkat çekti.

Ekranlara ara verdi

Oyunculuk kariyerine de değinen Uzman, son olarak “Aşk Evlilik Boşanma” dizisinde rol aldığını hatırlatarak yeni sezonda ekranlarda olmayacağını açıkladı. “Minik bir mola verdim, şu an için yeni bir dizi projem yok” diyen oyuncu, dinlenmeye çekildiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

"Hayatımda ilk defa cimer e şikayet edildim. Sebep: kendi kapalı özel bahçemde sokak kedilerini beslemek. Tertemiz, kontrollü alanda. Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Özel alanıma. Neymiş kediler pisliyormuş komşu bahçelere.

Kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum çünkü! Kocaman bahçeli evde oturuyorsun, sonra gelen kedi köpek kuşun kakasını çişini kontrol etmeyi hayal ediyorsun!

ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular, ya da tabii ki en basiti k*çını kaldırıp silip temizlemek gibi çözüm yolları yerine, suçu en yakın komşuya atıp bir de hiç üşenmeden şikayet oluşturuyorsun.

İşsizlik, güçsüzlük. Elini taşın altına sokmamak, kendinden başka hiçbir şeyi, hiçbir canlıyı düşünmemek. Üstelik korkaklık, benimle yüz yüze de konuşmuyor.

Yine üşenmemiş foto falan çekip atmış. Benim bahçem tertemiz, her gün mesai ayırıp elimi kirletip temizliyorum, siliyorum.

Sokakta, benim olmayan yerde görünce de çöp, kaka vs, topluyorum ben. Ne yapsaydım; yapan hayvanı tespit edip nereden yemek yediğini bulup, rastgele birini mi suçlasaydım yoksa? :))

Ekonomisi, sağlığı, hali vakti yerinde, bahçeli villada oturan insan bu. Apartmanda yaşa o zaman. Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak.. İnanılmaz gerçekten."