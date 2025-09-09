Son Mühür- Geçtiğimiz sezon geniş yankı uyandıran Uzak Şehir dizisi, yeni sezona günler kala oyuncu kadrosunda dikkat çeken bir değişiklik yaşadı. Dizide “Mine” karakterini canlandıran Mine Kılıç, projeden ayrıldığını açıkladı.

Rolü nedeniyle tepki görmüştü

Ayna Yapım imzalı ve Mardin’de çekimleri süren dizideki performansıyla gündeme gelen Kılıç, canlandırdığı karakter nedeniyle sosyal medyada yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. Oyuncu, kendisine yöneltilen “metres” yorumlarından rahatsızlık duyduğunu daha önce dile getirmişti.

Olumsuz mesajlardan şikayet etmişti

Kılıç, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada hem kendisine hem de yakın çevresine gelen olumsuz mesajların rahatsızlık verici boyuta ulaştığını belirtmişti. “Ülkemin gündeminde onca şey varken, yeğenime dahi garip mesajlar gönderilmesine daha fazla sessiz kalamazdım” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Sete pasta ile veda, izleyiciden sert yorum

Yeni sezon öncesinde dizi ekibine pasta kesilerek veda eden Kılıç’ın ayrılığı sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. İzleyicilerin büyük bölümü bu kararı olumlu karşılarken, yapılan yorumlar arasında “Kurtulduk”, “Haydi metres yallah” ve “İnşallah daha kötüsü gelmez” ifadeleri dikkat çekti.

Dizi, yeni sezona oyuncusuz devam edecek

Uzak Şehir, yeni bölümlerine Mine Kılıç’sız olarak başlayacak. Yapım ekibi ise oyuncunun yerine kadroya dahil olacak yeni isim hakkında henüz bir açıklama yapmadı.