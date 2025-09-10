Son Mühür/ Begüm Mol- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş’ta sahne alan Manifest grubu hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, konser sırasında toplumun ortak ahlak, edep ve haya anlayışına aykırı davranışlarda bulunulduğu ve bu durumun özellikle çocuklar ile gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği belirtildi. Ayrıca, söz konusu eylemlerin kültürel değerleri zedeleyebileceği ifade edildi.

Grup üyelerine adli kontrol

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan grup üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. İfade veren sanatçılar, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manifest’ten ilk açıklama

Grup üyeleri serbest bırakılmalarının ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“6 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz. Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz.”

“En çok bizi üzdü”

Manifest, açıklamasının devamında yaşanan durumun kendilerini de derinden etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü. Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir.”

“Başka açıklama yapmayacağız”

Grup üyeleri, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek bundan sonra konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmayacaklarını duyurdu. Açıklama, “Destekleriniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz” sözleriyle sona erdi.