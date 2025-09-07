Son Mühür/ Begüm Mol- Ünlü şarkıcı Hadise, bir markanın reklam yüzü olarak kamera karşısına geçti. Çekimlerde verdiği iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, kısa sürede gündem olmayı başardı.

“Gözlerinizi alamayacaksınız”

Baştan aşağı dantel elbisesiyle objektif karşısına geçen Hadise, paylaşımına “Gözlerinizi alamayacaksınız, biliyorum” notunu ekledi. Sanatçının bu sözleri ve paylaşımları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Stiletto Challenge sonrası yeni çıkış

Son dönemde sosyal medyada ilgi gören “Stiletto Challenge” akımıyla adını gündeme taşıyan Hadise, bu kez reklam projesiyle konuşuldu. Ünlü şarkıcının yeni projesi, hayranları ve takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Hadise’nin pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni gelirken, sanatçının iddialı tarzı yine çok konuşuldu. Takipçileri, şarkıcının paylaşımına övgü dolu mesajlar bıraktı.