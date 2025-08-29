Son Mühür- Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yıldır süren birlikteliklerini noktaladı. Ayrılığın ilk sinyali, ikilinin sosyal medya hesaplarında birlikte yer aldıkları tüm kareleri silmesiyle geldi.

Hakan Sabancı eğlencede, Hande Erçel karavandan çıkmıyor

Ayrılığın ardından iki ismin farklı tavırları dikkat çekti. Hakan Sabancı, arkadaşlarıyla eğlenirken objektiflere yansırken, neşeli halleri sosyal medyada “Felekten bir gece” yorumlarına konu oldmuştu.

Öte yandan Hande Erçel’in ise psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçtiği, set aralarında sürekli karavanında kaldığı öne sürülmüştü.

Binlerce takipçi kazanandı

Ayrılığın ardından iş insanı Hakan Sabancı’nın Instagram’daki hareketliliği gündeme oturdu. Kısa sürede 20 binden fazla yeni takipçi kazanan Sabancı, magazin kulislerinde “ayrılık ona yaradı” yorumlarıyla konuşulmaya başlandı.

Çift birbirini takip etmeye devam ediyor

Her ne kadar aşk dolu kareler silinse de Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın birbirlerini takip etmeyi sürdürmesi dikkatlerden kaçmadı.

Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medya hesaplarındaki değişiklikler, ikilinin ilişkisini noktaladığını kesinleştirdi.