Son Mühür- Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşan Manifest, konserlerini 12 bin kişinin izlediğini açıkladı. Kalabalık izleyici kitlesi, grubun sahneye çıktığı ilk andan itibaren coşkulu anlar yaşadı.

Grup üyeleri, sahneye siyah konseptli özel kıyafetlerle çıktı. Bu tercih, izleyiciler arasında olduğu kadar sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma konusu oldu. Paylaşılan görüntüler, özellikle kıyafetlerin cesur detayları nedeniyle çok konuşuldu.

Dans performansları gündem oldu

Sahne şovunun en dikkat çeken yanlarından biri grup üyelerinin dans performansları oldu. Sosyal medyada hızla yayılan videolar, hem övgü hem de eleştiri aldı. Dans sırasındaki sahne kıyafetleri ise özellikle gençler arasında tartışma yarattı.

Sosyal medyada yorum yağmuru

Konser sonrası Twitter ve Instagram’da Manifest etiketi trend listelerine girdi. Kimi kullanıcılar grubun enerjik performansını överken, kimileri sahne kıyafetlerinin sınırları zorladığını savundu.

Yeni dönemin habercisi

İlk +18 konserini geride bırakan Manifest, Türkiye’de kız grupları alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Grup üyeleri, sosyal medyada tartışma yaratan bu konserin ardından yeni projeler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.