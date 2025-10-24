Son Mühür- Manifest grubu, 6 üyesinden biri olan Esin Bahat’a yönelik sosyal medya üzerinden yapılan aşağılayıcı paylaşımlarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Grup, Bahat hakkında sistematik biçimde yürütülen olumsuz kampanyaya karşı tüm yasal adımların atıldığını duyurdu.

“Dijital deliller kayıt altına alındı”

Yapılan açıklamada, paylaşımların resmi şekilde tespit edilerek kayıt altına alındığı vurgulandı. Manifest grubu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli üyemiz Esin hakkında, sosyal medya platformlarında sistematik biçimde yayılan aşağılayıcı içerikler tarafımızca resmi surette dijital delil olarak tespit edilip, kayıt altına alınmıştır. Sorumlular hakkında hem hukuki hem cezai süreç başlatılmıştır.”

“Süreç titizlikle takip ediliyor”

Grup, başlatılan sürecin hem avukatları hem de yönetim ekibi tarafından dikkatle yürütüldüğünü belirterek, “Tüm süreç avukatlarımız ve tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Sonuçlarını da kamuoyu ile en yakın zamanda paylaşacağız” ifadelerini kullandı.