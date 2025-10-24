Son Mühür- 2012 yılında Melis Ülken ile evlenen Gökhan Özoğuz’un bu evlilikten üç çocuğu oldu. Çift, 13 yıllık birlikteliklerinin ardından 2025’in ocak ayında sessizce boşandı. Boşanmanın ardından adı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anılan Özoğuz, çıkan aşk iddialarını ise her defasında yalanladı.

“Babam vefat edince dünyam 180 derece döndü”

Sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan’ın yaptığı Empati programında konuşan ünlü sanatçı, babasının kaybının hayatında derin izler bıraktığını söyledi. Özoğuz, “Babam vefat etmeden birkaç gece önce ‘Biz iyiyiz, ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz, sen rahat ol’ dedim. Sarıldım, yanında yattım. O an ağlayamadım ama sonrasında yedi sene boyunca ağladım. Babamı kaybettikten sonra dünyam 180 derece döndü, bambaşka bir adam oldum” ifadelerini kullandı.

“Ailenin tüm yükünü taşıyormuşum gibi hissediyordum”

Kaybın ardından yaşadığı duygusal süreçten de bahseden Özoğuz, “Sanki ailenin bütün yükü üzerimdeymiş gibi hissediyordum. Bu da bende ciddi kaygı bozuklukları, panik atak ve fobiler yarattı. EMDR tekniğiyle bu travmayı aşabildim. Ses frekansı yoluyla anlatmaya başlıyorsun karşındakine, bana çok iyi geldi” dedi.

“İkizimle yaşadığımız süreç kolay geçti”

İkizi Hakan Özoğuz’un geçirdiği lenfoma sürecine de değinen sanatçı, bu dönemin beklenenden daha sakin geçtiğini belirtti. “Hayatımda öyle bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. O kadar kolay geçti ki… Fiziksel olarak birbirimizin hiçbir şeyini hissetmiyoruz” diye konuştu.

Gökhan Özoğuz’dan içsel dönüşüm

Programda geçmişe ve aile bağlarına dair içten açıklamalarda bulunan Gökhan Özoğuz, yaşadığı kayıpların kendisini olgunlaştırdığını söyledi. Ünlü müzisyen, artık hayatı daha farklı bir yerden değerlendirdiğini belirterek, duygusal farkındalık sürecinin kendisine “bambaşka bir benlik” kazandırdığını dile getirdi.