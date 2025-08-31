Son Mühür/ Begüm Mol- Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir’i ziyaret ederek anlamlı bir buluşmaya imza attı. Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşan grup üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine giderek saygı duruşunda bulundu.

Sosyal medyada paylaştılar

Manifest grubu, Anıtkabir ziyaretinde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Gönderide, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atamızı ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gündem oldu

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerden binlerce beğeni ve yorum alan gönderi, grubun anlamlı ziyaretini öne çıkardı.