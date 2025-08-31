Son Mühür/ Begüm Mol- Nur Viral, Beyaz TV’den kendi isteğiyle ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Uzun süre devam eden programına veda eden sunucu, yeni adresinin Star TV olduğunu ve yeni bir formatla yola çıktığını açıkladı.

“Sen İstersen” izleyiciyle buluştu

“Sen İstersen, Hayatın Değişir” mottosuyla yola çıkan program, hafta içi her gün saat 13.30’da Star TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Ancak yeni format, kısa sürede seyircilerden çeşitli eleştiriler aldı.

Nur Viral’den izleyicilere mesaj

Eleştirilerin ardından açıklama yapan Nur Viral, değişime açık olunması gerektiğini vurguladı. Viral, şu ifadeleri kullandı:

“Hepinizin görüşü benim için çok kıymetli, desteğiniz de öyle… Biliyorum, yeni program formatımızla ilgili farklı düşünceleriniz var, hepsine sonsuz saygım var. Ama bazen değişime cesurca adım atmak gerekir. Çünkü hayat, hep aynı yerde durarak değil, yenilenerek güzelleşiyor. Bu yolculukta eleştirileriniz kadar desteğiniz de bana güç veriyor. Unutmayalım ki hayatta değişmeyen tek şey değişimdir. Gelin, bu değişime birlikte şahit olalım. Çünkü biz aynı yolda yürüyen kocaman bir aileyiz.”

Programın içeriğinde neler var?

“Sen İstersen”de hayatın içinden gelen gerçek hikâyeler ekrana taşınıyor. Yıllardır saklı kalan sırların açığa çıktığı, yarım kalan hikâyelerin tamamlandığı programda yüzleşmelere de yer veriliyor. İzleyicilerin geçmişin yüklerinden kurtulup yeni başlangıçlara adım atmasına rehberlik edilmesi hedefleniyor.

Programda ayrıca doktorlar merak edilen sağlık sorunlarını yanıtlıyor. Astroloji bölümüyle de geleceğe dair ipuçları izleyicilerle paylaşılıyor. Böylece “Sen İstersen”, hem duygu yüklü hikayeleri hem de bilgilendirici içerikleriyle geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor.