Olay, 7 Kasım Cuma günü Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerindeki park alanında yaşandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli Açık, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildiü

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, işçi Cesim Açık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Açık’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı

Yaşanan iş kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri da gün yüzüne çıktı. Görüntülerde çöp kamyonunun park alanı çevresinde manevra yaptığı, bu sırada kamyonun hemen yanında bulunan Cesim Açık’ın aracın altında kaldığı anlar net şekilde görülüyor.

İş güvenliği tartışmaları yeniden gündemde

Kazanın ardından bölgede iş güvenliği ve çalışma koşullarına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Belediyelerde yapılan rutin alan temizliği sırasında özellikle kör nokta tehlikesinin göz ardı edilmemesi gerektiği bir kez daha vurgulanırken, belediye ekiplerinin konuya ilişkin detaylı inceleme başlattığı öğrenildi.