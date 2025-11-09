Eskişehir’de 2 küçük çocuğun yaptığı bisiklet hırsızlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Bisiklet sahibi "İsteselerdi bisikleti verirdim. Küçük yaşta böyle bir şey yapmalarına üzüldüm" dedi. Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Sinangil Sokak üzerinde bulunan bir ikametin bahçesinde yaşanan bisiklet hırsızlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"İsteselerdi bisikleti verirdim"

Görüntülerde ikametin bahçe kapısına gelen iki yaşı küçük çocukta uzun boylu olanı kapıyı açıyor. İçeri giren kısa boylu çocuk, direkt rafların altında bulunan küçük bisiklete yöneliyor. Bisikleti alan çocuk bahçeden hızla uzaklaşıyor. Bisikletini çalan çocuklardan rahatsız olan ikamet sahibi ise, "İsteselerdi bisikleti verirdim. Küçük yaşta böyle bir şey yapmalarına üzüldüm" dedi.