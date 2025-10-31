Denizli Valiliği himayesinde, İl Müftülüğü koordinasyonunda hazırlanan “Mukaddes Emanetler Sergisi”, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde açıldı. İslam tarihinin önemli eserlerinin yer aldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kur’an tilavetiyle açılış

Açılış, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından konuşan Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, mukaddes emanetlerin ümmet için taşıdığı anlamı vurgulayarak, “Bu eserler yüzyıllardır iman, sevgi ve sadakat ile taşınan bir mirasın sembolüdür” dedi. Pamuklu’nun duasının ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi.

Eserler ziyaretçilere tanıtıldı

Emanetlerin koruyuculuğunu üstlenen ve “emanetçi” olarak tanınan Erol Güzel, eserlerin tarihçesi hakkında protokole bilgi verdi. Serginin amacının, İslam tarihine ışık tutan nadide eserleri vatandaşlarla buluşturmak ve manevi bir atmosfer oluşturmak olduğu ifade edildi.

Sakal-ı şerif ve kutsal topraklar

Sergide Hz. Muhammed’e ait sakal-ı şerif, kutsal toprak örnekleri ve İslam tarihine dair çok sayıda kıymetli emanet yer aldı. Ziyaretçiler, manevi atmosferde hem tarihî hem ruhani bir deneyim yaşadı.

Ziyaret için dört gün

Resmî açılış töreninin ardından sergi ziyarete açıldı. Mukaddes emanetler, dört gün boyunca Denizlililerin ziyaretine açık olacak. Etkinlik, kentin kültürel ve manevi yaşamına önemli katkı sunmaya aday olarak değerlendirildi.