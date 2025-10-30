Son Mühür - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı (DENÇEV), çevre laboratuvarcılığı alanındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. DENÇEV, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla geçerek akreditasyon sertifikasını yeniledi ve hizmet kapsamını genişletti.

TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına uygunluk teyit edildi

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında yürütülen belge yenileme ve kapsam genişletme süreci, TÜRKAK ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi. DENÇEV, süreci eksiksiz tamamlayarak analiz hizmetlerinin ulusal ve uluslararası geçerliliğini bir kez daha belgeledi.

Beş teknik alanda yetkin hizmet

Beş teknik alanda çalışmalar yürüten DENÇEV; Numune Alma, Numune Kabul ve Raporlama, Mikrobiyoloji, Kimya ve Kömür Servisi birimleriyle çevre analizlerinde hızlı, güvenilir ve tarafsız sonuç sunuyor. Modern laboratuvar altyapısı ve güçlü teknolojik donanımıyla öne çıkan DENÇEV, Ege Bölgesi ve Türkiye’nin sayılı çevre laboratuvarları arasında yer alıyor. Laboratuvar, Ar-Ge odaklı çalışmalarıyla da çevresel ölçüm ve analiz alanındaki liderliğini pekiştiriyor.

“Bu başarı takım çalışmasının ürünü”

Başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, şunları söyledi:

“Denizli’nin ve ülkemizin sağlıklı çevre standartlarına ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. DENÇEV’in bu denetim sürecini başarıyla tamamlamasında emeği bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sonuç, Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun liderliğinde yürütülen bilimsel yaklaşımın ve kurumsal gelişim vizyonunun önemli bir göstergesidir.”