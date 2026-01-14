İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktörlük görevinde değişikliğe gitti. Kulüp, Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Kırmızı Şeytanlar, takımın başına kulübün efsane isimlerinden Michael Carrick’i getirdi.

Eski kaptan yeniden Old Trafford’da

Manchester United formasıyla uzun yıllar başarıyla mücadele eden ve taraftarın sevgisini kazanan Michael Carrick, bu kez teknik direktör olarak Old Trafford’a geri döndü. Kulüp yönetimi, takımın başına camiayı yakından tanıyan bir isim getirmeyi tercih etti.

Geçmişte de geçici olarak görev almıştı

Carrick, daha önce 2021 yılında Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından kısa bir süreliğine takımın başına geçmiş ve üç maç boyunca Manchester United’ı çalıştırmıştı. Bu süreçte elde ettiği sonuçlarla dikkat çeken Carrick, yeniden göreve getirilerek kulüpte yeni bir sayfa açmış oldu.

Amorim sonrası geçici dönem sona erdi

Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından Manchester United’da geçici teknik direktörlük görevini kulübün altyapısında çalışan Darren Fletcher üstlenmişti. Fletcher’ın kısa süreli yönetiminin ardından, teknik direktörlük koltuğu artık kalıcı olarak Michael Carrick’e emanet edildi.

Taraftarda büyük heyecan

Carrick’in göreve getirilmesi, Manchester United taraftarları arasında heyecan yarattı. Kulüp efsanesinin takımın başına geçmesi, yeni dönemde sahada daha istikrarlı ve güçlü bir Manchester United beklentisini artırdı.

Yeni hedefler belirleniyor

Yönetim, Carrick liderliğinde takımın ligde ve Avrupa arenasında yeniden zirve mücadelesi vermesini hedefliyor. Yeni teknik direktörle birlikte kadro planlaması ve transfer çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.