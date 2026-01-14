Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya yapacağı yıldız takviyesiyle ses getirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Fransız yıldız N’Golo Kanté için önemli adımlar attığı öğrenildi.

Sportif direktör Devin Özek devrede

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek’in, Kanté transferi için görüşmelerde aktif rol aldığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun temsilcileriyle yapılan temaslarda ilerleme sağlandığı ve taraflar arasında olumlu bir zemin oluştuğu ifade ediliyor.

Kanté’den Fenerbahçe’ye yeşil ışık

Al-Ittihad forması giyen 34 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Kanté’nin, sportif proje ve İstanbul’da yaşama fikrine ilgi duyduğu belirtiliyor.

Al-Ittihad’ın kararı bekleniyor

Transferin önündeki en büyük belirsizlik ise Al-Ittihad cephesinde. Suudi Arabistan ekibinin, sezon ortasında Kanté’yi bırakıp bırakmayacağı henüz netlik kazanmadı. Kulüp yönetiminin vereceği kararın sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.

Orta sahaya yıldız takviye planı

Sarı-lacivertli yönetim, orta sahadaki kaliteyi ve tecrübeyi artırmayı hedefliyor. Kanté’nin olası transferi, Fenerbahçe’nin hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki hedefleri açısından kritik bir hamle olarak görülüyor.

Taraftarda büyük heyecan

Adı dünyaca ünlü yıldızlarla anılan Fenerbahçe’de Kanté ihtimali, camiada da büyük heyecan yarattı. Transferin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli kulüp, son yılların en ses getiren hamlelerinden birine imza atmış olacak.