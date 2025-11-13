Beşiktaş’ta son günlerde ayrılık ve futbolu bırakma iddialarıyla gündeme gelen Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili belirsizlik derinleşiyor. Tecrübeli futbolcunun antrenmana katılmaması dikkat çekerken, gün içinde Başkan Serdal Adalı ile önemli bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Rafa Silva antrenmanda yer almadı

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre, siyah-beyazlıların Samsunspor maçı öncesi yaptığı çalışmalarda Rafa Silva idmana çıkmadı.

Yıldız oyuncunun yokluğu, kulüp içindeki geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

Başkan Serdal Adalı ile görüşecek

Beşiktaş cephesinden alınan bilgilere göre, Rafa Silva ile Başkan Serdal Adalı arasında gün içinde önemli bir toplantı gerçekleştirilecek.

Bu görüşmenin, Portekizli yıldızın geleceğine dair tüm belirsizliği ortadan kaldırması bekleniyor.

16 maçta 8 gollük katkı

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev yaptı, 5 gol attı ve 3 asist üretti.

Performansı istikrarlı bulunmasına rağmen, son dönemde yaşadığı kişisel sorunlar nedeniyle moral olarak zor bir süreçten geçtiği iddia ediliyor.