Son Mühür- UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Manchester City, Etihad Stadı’nda Bayer Leverkusen’e 2-0 yenilerek bu sezon Devler Ligi’ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Pep Guardiola’nın ekibi, uzun süredir devam eden namağlup serisini de kaybetmiş oldu.

Grimaldo ve Schick’ten kritik goller

Karşılaşmanın 23. dakikasında sahneye çıkan Alejandro Grimaldo, Leverkusen’i 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda Patrick Schick 54. dakikada fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı ve Manchester City’nin geri dönüş ihtimalini ortadan kaldırdı.

City’nin Şampiyonlar Ligi’nde ilk mağlubiyeti

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 8’e yükseltirken, Manchester City 10 puanda kaldı. Özellikle ikinci yarıda oyun kontrolünü ele almakta zorlanan Guardiola’nın ekibi, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk yenilgisini almış oldu.

Sıradaki mücadeleler

Leverkusen, 10 Aralık’ta sahasında Newcastle United’ı konuk edecek. Manchester City ise aynı gün dev bir sınav verecek ve Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.