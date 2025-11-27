Fenerbahçe kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçındaki hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirsiz olarak sevk edildi. Bu karar, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertlilerde büyük endişe yaratıyor. Brezilyalı file bekçisi, suçlu bulunursa 2 ila 5 maç men cezası alacak ve derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe yönetimi, detaylı bir savunma dosyası hazırlayarak kurulun kararını etkilemeye çalışacak.

Olay, 23 Kasım Pazar günü oynanan Rizespor deplasmanında patlak verdi. Fenerbahçe, maçı 5-2 kazandı ama Ederson'un rakip taraftarlara yönelik el hareketi sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntülerde kalecinin edep yerini işaret ettiği iddiası, TFF'nin dikkatini çekti. Hakem Çağdaş Altay, hareketi maç anında fark etmedi ve sarı kart göstermedi. Galatasaray'ın şikayeti üzerine dosya PFDK'ya gönderildi.

Ederson PFDK'ya Neden Sevk Edildi

Ederson, TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinden sevk edildi. Bu madde, kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme gibi eylemleri kapsıyor. Cezalar, 2 ila 5 maç men arasında değişiyor. PFDK, dosyayı 28 Kasım Perşembe günkü toplantısında görüşecek. Tedbirsiz sevk, Ederson'un o ana kadar maçlara çıkabilmesini sağlıyor.

Fenerbahçe, hareketin yere yönelik olduğunu ve görüntülerin manipüle edildiğini savunuyor. Kulüp, Ederson'un geçmiş maçlardaki benzer jestlerini içeren bir savunma dosyası hazırladı. Bu dosya, kurulun kararını etkilemek amacıyla sunulacak. Brezilyalı kaleci, maçı kalesinde iki gol görerek tamamladı ama kurtarışlarıyla övüldü. Taraftarlar, sosyal medyada Ederson'a destek mesajları yağdırdı.

Ederson, 2024 yazında Aston Villa'dan transfer oldu. 28 yaşında olan kaleci, Süper Lig'de 12 maçta 8 clean sheet yaptı. Porto altyapısından yetişen file bekçisi, Avrupa'da 150'den fazla maça çıktı. Kariyerinde benzer disiplin sorunları yaşamadı. Fenerbahçe, kalecisini suç duyurusuyla koruyacak.

Galatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi günü Ali Sami Yen'de oynanacak. Ederson'un cezası kesinleşirse, Dominik Livakovic kalede yer alacak. Fenerbahçe ligde 5'te 5 yaptı ve zirveyle arasında sadece bir puan var. Ederson'un yokluğu, savunma planlarını değiştirecek.

PFDK kararları hızlı açıklanıyor. İki maçlık ceza çıkarsa, Ederson derbiyi tribünden izleyecek. Kulüp, itiraz hazırlığında. Benzer vakalarda cezalar hafiflemişti. Taraftarlar, Brezilyalı kaleciyi destekliyor. Derbi, ligin dönüm noktası.