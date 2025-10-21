Son Mühür- İspanyol basınında yer alan haberlere göre Guardiola, Arda Güler’in oyun görüşü, pas kalitesi ve topla hızını Manchester City sistemine son derece uygun buluyor. Bu nedenle kulüp yönetiminden transfer girişiminde bulunulmasını istedi.

City, Real Madrid’e fiyat sordu

İddialara göre İngiliz kulübü, Arda Güler’in transferi için Real Madrid’e resmi olarak fiyat sordu. Ancak görüşme aşaması uzun sürmeden sona erdi.

Real Madrid yönetiminin, 19 yaşındaki oyuncu için gelen teklife karşı net bir duruş sergilediği belirtildi.

“Arda Güler satılık değil”

Haberde, Real Madrid’in Manchester City’ye verdiği yanıt açık şekilde yer aldı: “Arda Güler, herhangi bir bedel karşılığında satılık değil.”

Kral Kulüp’ün, genç yıldızın geleceğini kendi planlamaları içinde değerlendirdiği ve oyuncudan önümüzdeki sezonda önemli katkı beklediği vurgulandı.

Gelecek planlarında önemli rol

Real Madrid teknik ekibinin, Arda Güler’i uzun vadeli bir proje oyuncusu olarak gördüğü ifade ediliyor. Performansıyla dikkat çeken genç futbolcunun, özellikle yeni sezonda daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.