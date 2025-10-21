Son Mühür - Galatasaray, Avrupa sahnesindeki en başarılı Türk takımı unvanını elinde bulunduruyor. Türkiye’den hiçbir kulübün başaramadığını başaran sarı-kırmızılılar, Avrupa'da en fazla maça çıkan, en çok galibiyet alan ve kupa kazanan tek Türk ekibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Norveç temsilcisi Bodo Glimt ile karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 331. mücadelesine çıkarak kendi rekorunu bir kez daha geliştirecek. Bu maçlara kadar 117 galibiyet elde eden Galatasaray, 124 kez sahadan yenik ayrıldı, 89 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Avrupa'da rakip filelere 453 gol gönderen sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 503 gol gördü.

18. sezona başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en çok boy gösteren Türk takımı olma unvanını da elinde bulunduruyor. Bu sezon dev organizasyondaki 18. sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, 10 kez eleme turlarını geçerek, 7 kez ise doğrudan gruplara katılarak bu prestijli arenada yer aldı. Bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig formatında mücadele eden Galatasaray, şimdiye dek Şampiyonlar Ligi’nde toplam 159 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 35’i eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 124’ü ise UEFA Şampiyonlar Ligi döneminde oynandı. Bu süreçte 42 galibiyet, 39 beraberlik alan temsilcimiz, 78 kez sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray, rakip ağlara 166 gol bırakırken, kalesinde 268 gol gördü. 20 maçın 17'sinde yenilmedi Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 330 maçın 163’ünü kendi sahasında gerçekleştirdi. Bu karşılaşmalarda 78 galibiyet ve 50 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, 35 kez ise mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 271 gol atan Galatasaray, kalesinde 194 gol gördü. UEFA organizasyonlarında iç sahada oynadığı son 20 maçın 17’sinde ise yenilgi yüzü görmedi.