Son Mühür - TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanan Manchester City–Galatasaray karşılaşmasında görünen yasa dışı bahis reklamı, sosyal medyada geniş tepkilere neden oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Manchester City–Galatasaray mücadelesi TRT 1’den canlı yayınlandı. Maç esnasında görüntülere yasa dışı bahis reklamlarının yansıması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Karşılaşmayı takip eden birçok kişi, durumu fark eder etmez sosyal medyada tepkilerini paylaştı. Kullanıcılar, kamu yayıncısı TRT ekranlarında bu tür reklamların yer almasını sert sözlerle eleştirdi.

Ekranlara nasıl yansıyor?

Olayın kısa sürede gündeme oturmasının ardından, yayın esnasında bu tür reklamların nasıl ekrana geldiği kamuoyunda tartışma konusu oldu. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.