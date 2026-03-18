Son Mühür- UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa’nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Anfield Road’da Liverpool karşısında tur mücadelesi veriyor. İşte dev maçın tüm detayları ve dakika dakika yaşananlar...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, İngiliz devi Liverpool’un konuğu oluyor. Zorlu deplasmanda tur bileti arayan sarı-kırmızılı temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında maça dengeli bir başlangıç yapmaya çalışsa da oyunun ilk bölümünde ev sahibi ekibin baskısı hissedildi. Her iki takımın da sahaya sürdüğü iddialı 11’ler, sahadaki mücadelenin ne denli yüksek geçeceğinin sinyallerini en baştan verdi.

Anfield’da ilk düdük ve karşılıklı hamleler

Karşılaşmanın başlama vuruşuyla birlikte her iki ekip de oyunun kontrolünü eline almak için stratejik paslaşmalarla boşluk aramaya başladı. Maçın henüz 2. dakikasında Jakobs ve Barış Alper Yılmaz’ın sol kanattan geliştirmeye çalıştığı atak, Liverpool savunmasının zamanında müdahalesiyle sonuçsuz kaldı. Ev sahibi ekip ise 3. dakikada Szoboszlai’nin Salah’a gönderdiği derin pasla savunma arkasına sarkmak istedi ancak Galatasaray defansı bu tehlikeyi sezerek kritik bir müdahalede bulundu. İlk dakikalarda her iki kale önünde de savunma disiplini ön plandaydı.

Sakatlıklar ve oyunun sertleşen temposu

Mücadelenin 9. dakikasında yürekler ağza geldi. Osimhen ile Konate arasında yaşanan hava topu mücadelesinde yerde kalan Nijeryalı yıldız için faul düdüğü çalarken, sağlık ekipleri acilen sahaya dahil oldu. Osimhen’in tedavisinin saha kenarında devam etmesi oyunun bir süre durmasına neden olurken, İngiliz futbolcuların zaman geçirilmesine yönelik hakeme yaptıkları yoğun itirazlar sahadaki tansiyonu bir anda yükseltti. Hemen ardından 15. dakikada bu kez Lemina bir hava topu mücadelesinde yerde kalarak oyuna devam edemedi ve sağlık görevlileri bir kez daha yeşil sahaya davet edildi.

Savunmada Torreira duvarı ve beklenmedik gol

Oyunun orta bölümünde Liverpool, Galatasaray yarı alanında kurduğu baskıyı artırırken Lucas Torreira adeta bir emniyet sibobu gibi görev yaptı. 18. dakikada Wirtz’in, 19. dakikada ise Frimpong’un ceza sahasına çevirdiği kritik toplarda Torreira sahneye çıkarak tehlikeleri savuşturmayı başardı. Ancak baskısını giderek yoğunlaştıran Liverpool, aradığı golü 25. dakikada buldu. Gelişen organize atak sonucunda meşin yuvarlak ağlarımızla buluştu ve temsilcimiz deplasmanda 1-0 geriye düştü. Galatasaray, bu dakikadan itibaren skoru dengelemek ve tur umutlarını korumak için İngiliz devine karşı yeni bir oyun planıyla mücadelesini sürdürüyor.

