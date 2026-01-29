Son Mühür- UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, devler liginin lig aşamasındaki perdeyi İngiltere deplasmanında kapattı. Manchester City ile Etihad Stadyumu’nda kozlarını paylaşan sarı-kırmızılılar, sahadan yenilgiyle ayrılsa da turnuvadaki yolculuğunu bir üst tura taşıyarak taraftarlarını teselli etti. İşte heyecan dolu müsabakanın detayları ve temsilcimizin Avrupa arenasındaki yeni rotası.

Galatasaray Etihad’da direnemedi: Dev randevu Manchester City’nin

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray, İngiliz devi Manchester City’nin konuğu oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 11. dakikada dünya yıldızı Erling Haaland’ın golüyle öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester ekibi, 29. dakikada Rayan Cherki ile farkı ikiye çıkararak temsilcimizin direncini büyük ölçüde kırdı. İlk yarıda kalesinde gördüğü iki gole karşılık veremeyen sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 2-0’lık mağlubiyetle girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında ise Galatasaray, farkı azaltmak adına önemli fırsatlar yakaladı. 55. dakikada Gabriel Sara’nın kornerinde yükselen Osimhen’in kafa şutunda kaleci Donnarumma gole izin vermedi. 64. dakikada Sallai’nin servisiyle topla buluşan Osimhen, bir kez daha İtalyan kaleciyi geçemedi. Mücadelenin ilerleyen bölümlerinde Eren Elmalı’nın ortasında Nathan Ake’nin ters vuruşu direğin dibinden kornere çıkarken, sarı-kırmızılı ekibin çabaları skoru değiştirmeye yetmedi ve temsilcimiz İngiltere’den puansız ayrıldı.

Lig aşaması tamamlandı: Aslan son 16 Play-Off turunda

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin bu sezonki yeni formatında sergilediği performansla bir üst aşamaya adını yazdırmayı başardı. Turnuva boyunca Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax gibi ekipleri devirerek önemli galibiyetlere imza atan sarı-kırmızılılar; Atletico Madrid ile berabere kalırken, Manchester City dahil dört maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Sekiz maçlık zorlu fikstürün sonunda 10 puan toplamayı başaran Cimbom, devler ligini 20. sırada tamamlayarak son 24 takım arasına girmeyi bildi.

Bu sıralama ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turuna yükselerek Avrupa hayallerini sürdürdü. İngiliz temsilcisine karşı alınan 2-0’lık skor lig sıralamasındaki yerini belirlese de, temsilcimizin turnuvadaki macerası henüz bitmiş değil. Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda göstereceği performansla adını doğrudan son 16 turuna yazdırmak için mücadele edecek.

Muhtemel rakipler belli oldu: Kura heyecanı başlıyor

Avrupa macerasına play-off turundan devam edecek olan temsilcimizin karşılaşabileceği dev rakipler de netleşmeye başladı. Galatasaray’ın bu kritik aşamadaki muhtemel rakipleri arasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ve İtalyan devi Juventus bulunuyor. Her iki ekip de Avrupa tecrübesi oldukça yüksek ve kadro kalitesiyle dikkat çeken takımlar olarak temsilcimizin önündeki en büyük engeller olarak görülüyor.

Manchester City mağlubiyetinin ardından gözler tamamen kura çekimine ve Şubat ayında oynanacak olan eleme müsabakalarına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin, lig etabındaki hatalardan ders çıkararak play-off turunda daha dirençli bir futbol sergilemesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı camia, zorlu rakipleri eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalmanın hesaplarını yapıyor.