Ligde 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 49 puanla tablonun 4. sırasında bulunuyor. Karşı tarafta ise 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 24 puan toplayan Kasımpaşa, 14. sırada yer alıyor. Geçen hafta Eyüpspor'u tek golle geçen lacivert-beyazlılar, deplasmandan puanla dönerek alt sıralardan uzaklaşma hedefinde.

Beşiktaş Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşması 19 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Kasımpaşa muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, Diabate, Benedyczak, Cenk

Beşiktaş'taki eksik oyuncular kimler?

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesinde üç futbolcu kadroda yer alamayacak. Savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvet El Bilal Toure sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalıyor. Her iki ismin milli ara sonrasında takıma katılması bekleniyor. Sağ bek Taylan Bulut'un da bu müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Ceza sınırındaki oyuncular

Beşiktaş'ta Salih Uçan, sarı kart sınırında bulunuyor. Uçan'ın Kasımpaşa maçında kart görmesi durumunda milli ara sonrası oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı olarak sahaya çıkamayacak. Sakatlığıyla kadroda olmayan Emirhan Topçu da ceza sınırında yer alan isimler arasında.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya karşı kötü serisi

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında dikkat çeken olumsuz bir seri taşıyor. Son beş lig maçında rakibini yenemeyen Beşiktaş, bu süreçte üç mağlubiyet ve iki beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlıların lacivert-beyazlılara karşı son galibiyeti, 2022-2023 sezonunda deplasmanda elde ettiği 5-2'lik skora dayanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ise kariyerinde Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı henüz galibiyet alamadı. İki teknik adam daha önce iki kez karşılaştı; Belözoğlu bir galibiyet alırken diğer maç berabere sonuçlandı. Bu akşamki mücadele, Beşiktaş'ın hem kötü seriyi sonlandırma hem de derbi öncesi ivme kazanma açısından kritik bir sınav olacak.