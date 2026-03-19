Tarihinde ilk kez Konferans Ligi'nde son 16 aşamasına ulaşan Samsunspor, Avrupa serüvenini sürdürebilmek için zorlu bir sınav verecek. İlk maçtaki skor dezavantajı nedeniyle Samsunspor'un en az üç fark atması gereken karşılaşmada kadro eksiklikleri de dikkat çekiyor. İşte maçın tüm detayları.

Rayo Vallecano - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi son 16 turu rövanşındaki Rayo Vallecano - Samsunspor maçı 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Madrid'deki Vallecas Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

Samsunspor nasıl tur atlar?

İlk maçı 3-1 kaybeden Samsunspor'un çeyrek finale çıkabilmesi için deplasmanda en az 3 farkla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet halinde maç uzatmalara gidecek. Bunun dışındaki tüm mağlubiyet ve beraberlik senaryolarında ise kırmızı-beyazlılar Avrupa'ya veda edecek.

Samsunspor'un kadro durumu nasıl?

Kırmızı-beyazlılarda dört isim sakatlıkları nedeniyle rövanşta forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin kadroda yer alamıyor. Bunların yanı sıra Elayis Tavsan ile Yalçın Kayan da UEFA listesine dahil edilmediği için bu maçta sahaya çıkamayacak.

Samsunspor'un Avrupa karnesi

Samsunspor, bugüne kadar Avrupa kupalarında toplam 21 maça çıktı ve bu akşam 22. karşılaşmasını oynayacak. Kırmızı-beyazlılar Avrupa'daki geçmişinde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri toplam 32 kez havalandıran Samsunspor, kendi kalesinde ise 23 gol gördü. Madrid deplasmanında bu istatistiklere olumlu bir sayfa daha ekleyebilmek için sahaya büyük motivasyonla çıkacak. Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki performansı, Türk futbolunun Avrupa'daki temsilinde önemli bir yer edinirken, taraftarlar da bu kritik rövanş için kırmızı-beyazlı ekibe büyük destek veriyor.