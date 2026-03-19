Son Mühür- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool’a konuk oldu. İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmadan 1-0’lık avantajla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Anfield Road’un büyülü atmosferinde bu üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi ekibin baskılı oyunu karşısında zor anlar yaşayan aslanlar, sahadan 4-0 mağlup ayrılarak bu sezonki Avrupa serüvenine veda etmek zorunda kaldı. Liverpool ise bu sonuçla adını bir üst tura yazdırarak çeyrek final biletini cebine koydu.

İlk yarıda Szoboszlai sahneye çıktı

Mücadelenin başlangıç düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Liverpool, aradığı golü 25. dakikada bir duran top organizasyonuyla buldu. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Mac Allister, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerine doğru ortaladı. Orada pusuda bekleyen Szoboszlai, topun gelişine şık ve yerden bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da baskısını sürdüren İngiliz ekibine karşı kalede Uğurcan Çakır devleşti. 33. dakikada Szoboszlai’nin ceza sahası dışından gönderdiği füzeyi parmaklarının ucuyla kornere çelen Uğurcan, farkın açılmasını engelledi.

Uğurcan Çakır'dan penaltı kurtarışı

İlk yarının uzatma dakikalarında tansiyon iyice yükseldi. 45+2. dakikada ceza sahası içerisinde Jakobs ile ikili mücadeleye giren Szoboszlai yerde kalınca, maçın hakemi Pawel Raczkowski tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen dünya yıldızı Muhammed Salah, 45+4. dakikada vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan Çakır müthiş bir refleksle topu ayaklarıyla çelmeyi başardı. Bu kritik kurtarışla birlikte takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti ve temsilcimiz ikinci yarı için umutlarını taze tuttu.

İkinci devre gol yağmuruyla başladı

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan taraf yine ev sahibi ekip oldu. 51. dakikada sahneye çıkan Etikite, Mac Allister’ın derinlemesine pasında Salah’ın asistiyle buluştu ve düzgün bir vuruşla skoru 2-0’a taşıdı. Bu golden sadece iki dakika sonra, 53. dakikada Liverpool farkı üçe çıkardı. Salah’ın sert şutunda Uğurcan’dan dönen topu iyi takip eden Gravenberch, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 56. dakikada Singo’nun kendi kalesine attığı gol ise VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edilince Galatasaray nefes aldı ancak baskı dinmedi.

Perdeyi salah kapattı: Rakip PSG

Maçın skorunu tayin eden gol 62. dakikada geldi. Liverpool’un hücum hattındaki etkili ismi Muhammed Salah, Wirtz ile girdiği verkaç sonrası sağ kanatta topla buluştu. Mısırlı yıldız, sol ayağıyla yaptığı klas vuruşla topu uzak köşeye göndererek durumu 4-0 yaptı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne bu turda veda etti. Turu geçen Arne Slot yönetimindeki Liverpool ise çeyrek finalde Fransız devi Paris Saint-Germain ile eşleşti.