Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanında 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk maçı 1-0 kazanmış olan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere’deki karşılaşmada üstünlüğünü sürdüremedi.

Osimhen’in kolunda kırık tespit edildi

Maç sırasında sağ koluna darbe alan Victor Osimhen, ilk yarıyı tamamlamasına rağmen devre arasında yapılan kontrollerde kolunda kırık riski bulunduğu için ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Karşılaşma sonrası sağlık ekibinin gözetiminde yapılan hastane kontrollerinde, Osimhen’in sağ ön kolunda kırık olduğu kesinleşti ve alçı uygulandı. Futbolcunun ameliyat gerekip gerekmeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

Lang’ın başparmağı ameliyat gerektiriyor

Mücadele sırasında reklam panosu ve bariyer arasında sıkışan Noa Lang’ın sağ el başparmağında ciddi bir kesik oluştuğu bildirildi. Kulüp yetkilileri, Hollandalı futbolcunun Liverpool’da kulüp sağlık ekibinin de katılımıyla ameliyata alınacağını duyurdu.