Sarı-kırmızılı camiaya Hollandalı yıldız Noa Lang’den müjdeli haber geldi. Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki kritik Liverpool mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşayan ve sağ el baş parmağındaki kesik nedeniyle operasyon geçirmesi kararlaştırılan başarılı oyuncu, cerrahi süreci geride bıraktı.

Ameliyata girmişti

İngiltere’de gerçekleşen ve Galatasaray sağlık heyetinin de yakından takip ettiği operasyonun başarıyla tamamlandığı öğrenildi. Ameliyat masasına yatan yetenekli futbolcu, operasyon sonrası kişisel sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların yüreğine su serpen bir paylaşımda bulundu.

Hastaneden bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Noa Lang, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu vurguladı. Yıldız isim, paylaşımında ayrıca bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan ve iyi dileklerini ileten tüm futbolseverlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.