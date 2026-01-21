Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Erken gol Atletico’dan geldi

Karşılaşmaya etkili başlayan Atletico Madrid, 4. dakikada Giuliano Simeone’nin golüyle öne geçti. Bu golle birlikte Galatasaray, maçın ilk dakikalarından itibaren dengeyi kurmak için baskısını artırdı.

Eşitlik kendi kalesine gelen golle sağlandı

Sarı-kırmızılıların aradığı gol 20. dakikada geldi. Atletico Madridli futbolcu Marcos Llorente, topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 1-1’e geldi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da zaman zaman pozisyonlar üretse de skor tabelası değişmedi. Mücadele 1-1’lik beraberlikle sona ererken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Puan durumu netleşti

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında puanını 10’a yükseltti. Atletico Madrid ise hanesine bir puan daha ekleyerek 13 puana ulaştı.

Son maçlar kritik önemde

Galatasaray, lig etabının 8. ve son maçında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek ve bu mücadeleyle lig aşamasını tamamlayacak. Atletico Madrid ise son hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i sahasında konuk edecek.