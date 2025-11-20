Son Mühür/ Osman Günden - Ortadoğu Uzmanı ve stratejist Dr. Abdullah Manaz, Son Mühür TV’de Kemal Kamburoğlu’nun sunduğu Hayatın Nabzıprogramında Ortadoğu’daki jeopolitik dengeleri, tarihsel planları ve bölgesel stratejileri değerlendirdi. Manaz, bugün yaşanan gelişmelerin kökeninin 1850’li yıllarda şekillenen “emperyalist projelere” dayandığını söyledi.

“İsrail ve batı 150 yıllık planı sürdürüyor”

Manaz, İsrail’in 1980’lerde uygulamaya koyduğu stratejinin emperyalist devletlerin 1850’lerde hazırladığı Ermenistan–Kürdistan projelerinin devamı olduğunu belirterek: “İsrail terör örgütleri ve etnik yapılar üzerinden bu planı yürüttü. Barzani de bu yapının içindeydi. Suriye’de istenen yapı güneyde kurulmak istenen bir hattır. Bu hattın adı ‘David Koridoru’dur” dedi. Bu koridor planını 20 yıl önce kamuoyuna duyurduğunu, fakat o dönem “komplo teorisi” olarak algılandığını vurguladı.

“Suriye 150 yıllık planın kilit taşı”

Manaz, Suriye iç savaşının tarihsel arka planının göz ardı edildiğini belirterek: “Suriye devrimine öncülük edenlerin büyük çoğunluğu Türkmen kökenliydi ancak süreç hızla sabote edildi. PKK'yı büyüten ve besleyen ülke Suriye’ydi. Örgüt içi bazı siyasi unsurlar Ermeni kökenliydi” dedi.

Göbeklitepe vurgusu: “Türk izleri çok açık”

Dr. Manaz, Ortadoğu’nun tarihsel köklerini anlatırken Göbeklitepe’yi kritik bir kanıt olarak gösterdi: “Göbeklitepe tapınak değil, toplantı alanıdır. Sütunlardaki figürler Türk heykelidir. 12 Hayvanlı Türk Takvimi’nde yer alan bütün hayvanlar Göbeklitepe’de mevcuttur. İran’da 6-7-8 bin yıllık Türk varlığı ispatlandı. İran’daki Türk medeniyetinin kuzeyden gelip Mezopotamya’yı etkilediği artık kabul ediliyor.”

Manaz, Atatürk’ün bu tarihsel bağlantıları araştırdığını da hatırlatarak: “Toplumun kökeninde Türk yapıtı vardır” dedi.

“Atatürk siyonist genişlemeyi sınırladı”

1917–1938 dönemini hatırlatan Manaz: “Filistin işgal edildiğinde Yahudilerin bölgede etkisi yoktu. 1937’de geniş alanlar verilmedi. Atatürk’ün ölümüyle birlikte birçok bölge Yahudilere açıldı. Atatürk siyonizmin önüne geçen en önemli liderdi” değerlendirmesini yaptı.

“ABD’nin hedefi Suriyede federal yapı”

Manaz, bugünkü dengeleri değerlendirirken Türkiye ve Suriye’nin çıkarlarının örtüştüğünü vurguladı: “ABD’nin temel hedefi Irak’ta olduğu gibi federal yapı kurmak. Suriye’deki bölge, dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden birine sahip. ABD şartlar oluşursa bu düzeni Kürtleri devreden çıkararak da kurabilir.” Türkiye’nin PKK ile masaya oturmasına gerek olmadığını belirten Manaz, “Referandum olsa yüzde 99 oranında reddedilir. Çözüm süreci ancak Suriye’deki yapının çözülmesiyle mümkündür” dedi.

“Kürt–Türk ayrımı yok, devlet kültür üzerine kuruldu”

Etnik tartışmalar üzerine Manaz şu ifadeleri kullandı: “Kürt-Türk ayrımı diye bir şey kalmadı. Yüzyıllardır iç içeyiz. Bu devlet etnik değil, kültürel birlik üzerine kuruldu. Dil birliği temelidir.”

“ABD çöküşte, İsrail yalnızlaşmış durumda”

ABD’nin iç çelişkiler yaşadığını, Çin’in ABD’yi ekonomi ve teknoloji alanında üçe katladığını söyleyen Manaz: “İsrail şu anda dünyada en çok yalnızlaşan devlettir. Bunu bu noktaya getiren siyonist politikadır” dedi.

“Sürecin kilidi Suriyedir, Türkiye duruşunu koruyor”

Manaz, Türkiye’nin bölgesel politikasının net olduğunu belirterek: “Sürecin kilidi Suriye’dir. Suriye ile aynı çizgi korunursa emperyal plan uygulanamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri devlet politikasının en belirleyici gücüdür” ifadelerini kullandı.