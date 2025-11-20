Basketbol Süper Ligi’nde zor günler geçiren Karşıyaka, 9’uncu haftanın açılış maçında yarın Mersin Spor’a konuk olacak.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

Karşıyaka düşme hattında

Sezonun ilk 8 haftasında yalnızca 1 galibiyet alabilen Karşıyaka, 7 mağlubiyetle ligde 15’inci sırada yer alıyor.

Düşme hattına demir atan yeşil-kırmızılılar, kötü gidişatı durdurmak ve moral kazanmak için bu hafta sahaya çıkacak.

Rakip Mersin Spor da çıkış peşinde

Ev sahibi Mersin Spor, ligde 2 galibiyetle Karşıyaka’nın bir basamak üzerinde bulunuyor. Kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alacak Mersin ekibi, kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Yeşil-kırmızılılarda hedef: Moral geri dönüşü

Manisa Basket karşısında geçtiğimiz hafta 80-69’luk yenilgi alan Karşıyaka’da gözler tamamen bu maça çevrildi.

Teknik ekip ve oyuncular, Mersin deplasmanını bir “geri dönüş fırsatı” olarak görüyor. Karşıyaka’nın tek hedefi, rakibini mağlup edip ligde yeniden tutunmak.