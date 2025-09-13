Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerinden araçla kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Gri Araçla Gelip Ayağına Ateş Etti

Olay, Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 MA 3817 plakalı otomobiliyle bölgede bulunan Ufuk D., kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, gri renkli bir araçla gelen saldırgan, Ufuk D.’nin ayağına tabanca ile ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı, Araç İncelemeye Alındı

Silahla vurulan Ufuk D., kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Ufuk D.'nin otomobilini çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü.

Şüpheli Aranıyor

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.