Antalya’nın Manavgat ilçesinde eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “yolsuzluk” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 3’ünün tutuklandığı öğrenildi.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Ekim’de Antalya merkezli 6 ilde “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “yolsuzluk” suçlarına ilişkin geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında eski belediye başkan yardımcıları Levent Ardıç ve Bülent Özgüven ile Bülent Özgüven’in kardeşi iş insanı Can Özgüven’in de bulunduğu toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında otel sahibi, iş insanı, otel yöneticisi ve belediye personellerinin de yer aldığı bildirildi.

16 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı

Gözaltına alınan 28 şüpheliden 16’sı, jandarma ve savcılık ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafta bulundu. İtiraflarında iddiaları büyük oranda doğrulayan bu kişiler, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Kalan 12 şüpheli ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Üç isim tutuklandı, dokuz kişi adli kontrolle serbest

Mahkeme, ifadelerin ardından Bülent Özgüven, Can Özgüven ve Levent Ardıç’ın tutuklanmasına karar verdi. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimlerin, Şükrü Sözen döneminde belediye ihaleleriyle ilgili karar süreçlerinde etkin rol oynadıkları öne sürüldü.

Eski başkan Şükrü Sözen daha önce tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen daha önce 7 Eylül’de gözaltına alınmıştı.