Açıklamada, saldırıların ilk saatlerine dair saha verilerine de yer verildi. Buna göre ilk saatlerde 200’ün üzerinde ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Ayrıca, yıkım ve kayıplara ilişkin bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskının artırıldığı öne sürüldü. Savaşın seyrinin hızla değiştiği belirtilirken, İsrail ordusunun savunma kontrolünün zayıfladığı iddia edildi.

Netanyahu bu kez izin verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran saldırılarının ardından ülkedeki yıkım görüntülerinin paylaşılmasına izin vermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu adım yalnızca bir şeffaflık hamlesi olarak değil, aynı zamanda stratejik bir iletişim tercihi olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu görüntülerin, hem İsrail kamuoyunda birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hem de uluslararası kamuoyuna “saldırı altındayız” mesajı vermeyi amaçladığı belirtiliyor. Ayrıca bu paylaşımların, olası karşılıkların meşru müdafaa kapsamında sunulmasına zemin hazırladığı ve kriz algısının kontrollü biçimde yönetildiğini ortaya koyduğu ifade ediliyor.