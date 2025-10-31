Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, Avrupa’daki ilk pazarı Almanya’da teslimatlara başladı. Stuttgart’ta düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F modelleri kullanıcılarla buluştu. Türk vatandaşları, “Almanya’da yerli otomobil kullanmak büyük gurur” dedi.

Togg’un Avrupa yolculuğunda yeni dönem

Türkiye’nin yerli ve milli akıllı cihaz üreticisi Togg, Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya’da satış sürecine resmen başladı. Eylül ayı itibarıyla satışa çıkan Togg, hem T10X hem de T10F modelleriyle Almanya otomotiv pazarına giriş yaptı. Marka, Stuttgart’taki merkezinde düzenlenen teslimat töreniyle Avrupa’daki ilk kullanıcılarına araçlarını teslim etti.

İlk teslimatlar Stuttgart’ta yapıldı

Almanya otomotiv endüstrisinin kalbi olan Stuttgart’ta düzenlenen etkinlikte Togg, ilk akıllı cihazlarını kullanıcılarla buluşturdu. Türkiye’de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen T10X ile T10F modelleri, artık Almanya yollarında olacak. Togg’un Almanya tanıtımı, 8 Eylül 2025’te Münih’te düzenlenen IAA Mobility fuarında yapılmış, ön siparişler ise 29 Eylül’de açılmıştı.

“Almanya’da yerli arabaya biniyoruz”

Aracını teslim alan Hüsamettin Zeybek, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bir zamanlar araba yapmak isteyen başbakan asılmıştı. Bugünse Almanya’da yerli üretilen arabaya biniyoruz. Bu anlatılamayacak bir gurur. Daha önce yerli lastik Petlas kullanıyorduk, şimdi yerli otomobile biniyoruz. Gerçekten çok güzel bir his.”

Zeybek’in eşi Duygu Zeybek ise, “Almanya’da bir Türk otomobilinin kullanılabiliyor olması bile büyük mutluluk. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kendi arabamızı Avrupa’da kullanmak büyük onur”

Teslimat törenine katılan Ali Aydoğan da Togg’un Almanya’da satışa sunulmasının tarihi bir adım olduğunu söyledi.

“29 Eylül’de ön sipariş açılır açılmaz Togg’umuzu sipariş ettik. Bugün kendi arabamızı Almanya gibi bir ülkede kullanmak gurur verici. Türk malı bir otomobili Avrupa’da sürmek tarifsiz bir mutluluk.”

Aydoğan, Porsche marka bir elektrikli araç sahibi olduğunu belirterek Togg’un teknik donanımı ve fiyat performansıyla “üstün bir kalite sunduğunu” ifade etti.

“Togg, Alman otomobilleriyle yarışacak düzeyde. Hatta bazı özelliklerde onları geçmiş durumda.”

Aydoğan’ın eşi Maria Aydoğan ise,

“Avrupa’daki diğer otomobillere bakınca Togg’un gerçekten farklı ve özel bir araç olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“Mercedes’imi Togg almak için sattım”

Almanya’da Togg teslim alan bir diğer kullanıcı Hasan Aygüneş, yerli aracı tercih etme nedenini şu sözlerle anlattı:

“Mercedes’im vardı, Togg’u alabilmek için sattım. Sürdüm, çok beğendim. Geç başlamamıza rağmen Almanya’daki markaları geçmişiz. Bu gurur hepimizin.”

Aygüneş, yerli otomobilin Türkiye için büyük bir adım olduğunu belirterek,

“1960’larda Devrim arabası yapılamamıştı ama şimdi Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Togg bunu başardı. Gürcan Karakaş’ın Almanya’daki kariyerini bırakıp bu işe liderlik etmesi hepimiz için gurur kaynağı.” dedi.

“Uzun süredir bu anı bekliyorduk”

Togg’un Almanya’daki ilk kullanıcılarından Aslıhan Arzıman, aracını teslim alırken yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlattı:

“Türkiye’de üretilmiş bir otomobili Almanya’da kullanmak çok özel bir duygu. Uzun zamandır bekliyorduk, ilklerden biri olmak gurur verici.”

Almanya’da teslimat ve servis ağı genişliyor

Togg, Almanya’da yalnızca satışla değil, kullanıcı deneyimi merkezleriyle de varlığını güçlendiriyor. İlk teslimat noktası Kelheim olurken, kısa sürede Neuss’ta yeni bir merkez açılacak. Ayrıca Berlin, Essen ve Nürnberg’de aktif servis noktaları hizmet veriyor. Münih, Köln ve Frankfurt gibi şehirlerde ise yeni altyapı çalışmaları sürüyor.

Test sürüşleri ve pop-up mağazalar

Togg, Almanya genelinde Trumore uygulaması üzerinden randevulu test sürüşü imkânı sunuyor. Köln, Berlin, Frankfurt, Münih ve Hamburg şehirlerinde kullanıcılar akıllı cihazları deneyebiliyor.

Ayrıca Köln, Hamburg ve Frankfurt’ta açılan pop-up mağazalar, Togg’un Avrupa’daki görünürlüğünü artırıyor.

Togg’un dijital platformu Trumore, Almanya’daki kullanıcılar için de aktif hale geldi. Kullanıcılar siparişten teslimata, ödeme çözümlerinden araç yönetimine kadar tüm işlemleri dijital olarak gerçekleştirebiliyor. Araç içi dijital servisler, rota ve şarj planlama gibi özelliklerin yanı sıra yakında enerji çözümleri de devreye alınacak.