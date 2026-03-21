Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında gündeme getirdiği iddiaların siyasetin ana gündem maddesi haline gelmesine AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan eski milletvekili Emin Şirin'den itiraz geldi.

''Sayın Özgür Özel için artık temel soru şudur'' diyen Emin Şirin,

''Mevcut yargı düzeninde belediye başkanlarının davalarının ve Adalet Bakanı hakkındaki iddiaların gerçekten adil ve tarafsız biçimde yürüyebileceğine inanıyor mu?'' diye sordu.

''İnanıyorsa mesele yoktur; süreçleri izler, sonuçlarını beklersiniz. Ama inanmıyorsa, bu dosyaların doğru dürüst ve adil biçimde yürüyebileceği gerçek zemin ancak yeni bir siyasi iklim ve yeni bir yönetimdir.

Bunun yolu da erken genel seçim, yani sandıktır'' hatırlatmasında bulundu.

''O halde asıl soru şudur: Gerçekten erken seçim istiyor mu, istemiyor mu?'' sorusunu gündeme getiren Emin Şirin,

''Çünkü erken seçim isteyen lider sadece çağrı yapmaz; elbette hukuk ve kanunlar çerçevesinde, ülkeyi erken seçimsiz yönetilemez hale getirmeye çalışır.

Bugünkü tablo ise başka bir ihtimali düşündürmenin ötesine geçiyor: Sanki zamanın kendi lehine çalıştığı, iktidarın her geçen gün biraz daha yıprandığı ve şartların sonunda kendiliğinden olgunlaşacağı varsayılıyor.



Siyasette bazen böyle hesaplar yapılır; ama Türkiye gibi bir yerde siyaseti kendi haline bırakıp netice beklemek, çoğu zaman rakibe süre vermekten başka işe yaramaz. Oysa Türkiye’de siyaset böyle işlemez.

Zaman bazen muhalefetin lehine değil, iktidarın yeni hamleler hazırladığı bir döneme de dönüşür. Nitekim İBB ve diğer belediye davaları ile kurultay dosyası, iktidarın savunmada değil; CHP’yi hukuken ve siyaseten daha da sıkıştırmaya hazırlandığını gösteriyor'' mesajı verdi.



O imzalar ne oldu?



''Ayrıca hatırlatmak gerekir: 30 Mart’ta büyük iddiayla başlatılan imza kampanyası ne oldu?'' diyen Emin Şirin,

''Milyonlarca imza toplandığı söylendi. Peki sonra? Erken seçim isteyen bir siyasetçi, böylesine önemli bir kampanyayı sonuçsuz bırakır mı?

Böyle bir kampanya ya büyür, ya derinleşir ya da siyasi bir sonuca bağlanır. Başlatıp sonra kendi haline bırakmak, ciddi bir iradenin göstergesi değil, olsa olsa yarım kalmış bir niyetin işaretidir.

Eğer gerçekten erken seçim isteniyorsa yapılacak olanlar bellidir.



Somut ve inandırıcı...



Elbette bunların tamamı hukuk ve kanunlar çerçevesinde olmak üzere, Meclis’te seçici ve disiplinli bir bloke siyasetiyle “her şey normal” görüntüsünü bozmak, ülke çapında süreklilik taşıyan bir siyasi baskı kurmak, ekonomi ve hayat pahalılığını merkeze almak, partiye tek hat ve tek mesaj disiplini kazandırmak, diğer muhalefet partileriyle seçim ve sandık güvenliği konusunda somut ve inandırıcı bir ortak hazırlık yapmak gerekir.



Başta ekonomi olmak üzere...



Dahası, seçimi kazandıktan sonra ülkeyi daha iyi yöneteceğine halkı ikna edecek güçlü kadroları öne çıkarmak, başta ekonomi olmak üzere net, uygulanabilir ve güven veren reçeteleri açıklamak gerekir. Çünkü seçmen sadece değişim istemez; güven veren değişim ister. Bunlar yapılsaydı CHP bugün anketlerde bulunduğu yerden çok daha yukarıda görünürdü.

Sonuç basittir: Ya mevcut düzen içinde adalet (sonucu belli) aranacaktır ya da adil bir düzen için sandık zorlanacaktır. İkisi aynı anda olmaz. Artık tercih değil, siyasi cesaret gösterme zamanıdır'' mesajı verdi.

