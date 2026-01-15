Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı çatısı altında faaliyet gösteren Emzirme ve Relaktasyon Polikliniği, gebelikten doğum sonrasına uzanan süreçte annelere rehberlik etti. Poliklinik, anne sütünün korunması, emzirmenin desteklenmesi ve toplumda emzirme bilincinin güçlendirilmesini hedefledi.

Merkezde yürütülen çalışmalar, Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyza Umay Koç öncülüğündeki Bebek Dostu Hastane Komitesi tarafından, güncel bilimsel protokoller doğrultusunda planlandı.

32’nci haftadan itibaren uygulamalı eğitim

Prof. Dr. Feyza Umay Koç, emzirme başarısının doğru bilgilenme ile başladığını vurgulayarak, 32’nci gebelik haftasından itibaren anne adaylarına kapsamlı eğitimler verildiğini ifade etti. Bu eğitimlerde doğru emzirme teknikleri, bebeklerin açlık sinyallerinin tanınması ve meme sağlığı gibi temel başlıklar ele alındı.

Kadın Doğum Servisi’nde doğum yapan annelere taburculuk öncesinde emzirme danışmanları tarafından uygulamalı destek sunuldu. Ayrıca çeşitli nedenlerle emzirmeye ara vermiş ya da süt miktarı azalmış anneler için relaktasyon uygulamaları devreye alındı. Bilimsel yöntemlerle yürütülen bu süreçle annelerin yeniden emzirme motivasyonu kazanması amaçlandı.

“İlk altı ay sadece anne sütü hayati”

Prof. Dr. Feyza Umay Koç, bebeklerin ilk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Anne sütünün bebeğin bağışıklık sistemi açısından en güçlü koruyucu unsur olduğunu vurgulayan Koç, bu sürecin iki yaş ve ötesine taşınmasının gelişim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Akademik ve saha çalışmaları birlikte yürütüldü

Emzirme ve Relaktasyon Polikliniği’nde çalışmalar; Prof. Dr. Feyza Umay Koç ve Doç. Dr. Merve Tosyalı koordinasyonunda yürütüldü. Polikliniğin deneyimli emzirme danışmanları Zeliha Ünal Demirtürk, Lütfiye Gökdağ Taşçı ve Tuğba Hendem, Emzirme ve Relaktasyon Polikliniği, Kadın-Doğum Polikliniği ve Kadın-Doğum Servisi olmak üzere üç ayrı noktada hizmet sundu.