Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin yeni dönemi çekirdeksiz üzüm alım fiyatlarını değerlendirerek, yayınladığı açıklamasında tarım girdi fiyatlarının arttığ bir dönemde üzüm fiyatlarının gerilmesine yönelik eleştirilerde bulundu.

Selçuk Özdağ: Olan üreticiye oluyor

Yayınladığı açıklamasında Toprak Mahsülleri Ofisi'ne yönelik eleştirilerde bulunan ve açıklanan fiyatların çiftçinin alın teriyle dalga geçmek olduğunu vurgulayan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Üretim maliyetleri, tarımsal girdi fiyatları ve enflasyon ortadayken açıklanan kuru üzüm alım fiyatları çiftçiye zulümdür. Maliyetler katlanmış, enflasyon almış başını gitmiş; siz kalkmış geçen yılın bile altında fiyat açıklıyorsunuz. Bu üreticinin emeğini yok saymaktır. Çiftçinin alın teriyle dalga geçmektir. Olan üreticiye oluyor. Allah’tan reva mı?" dedi.

"Bu insanlar ülkeye katma değere sağlıyor"

Son olarak, sadece Manisa'da 50 bin ailenin üzüm üretimiyle geçimini sağladığını aktaran Gelecek Partili Özdağ, çiftçinin üretimden kopmaması gerektiğinin altını çizerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sadece Manisa’mızda yaklaşık 50 bin aile üzüm üretimiyle geçimini sağlıyor. Bu insanlar toprağını işliyor, üretiyor, ülkeye katma değer sağlıyor.

Maliyetler artarken üzümün fiyatı neden düşüyor? Üreticiye düşman mısınız? Bu ülkenin toprağını işleyip üreten çiftçiyi cezalandırmak mı istiyorsunuz? Çiftçiyi üretimden koparırsanız yarın soframızda neyi, kaça bulacağımızı kimse hesaplayamaz.Yazıktır, günahtır. Çiftçinin emeği bu kadar değersizleştirilemez. Üretici ezilerek tarım, tarım bitirilerek Türkiye ayakta tutulamaz"